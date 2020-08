gamescom 2020: Fall Guys Season 2 – Ab ins Mittelalter

Bei der großen gamescom-Eröffnung wurde eine Sneek Peak zu Fall Guys Season 2 präsentiert, die mit neuen Levels und Kostümen ein Fantasy Setting nutzt.

Durch Schlösser und Burgen

Durch PS-Plus und Steam aber vor allem durch Streamingplattformen erlangte Fall Guys ganz schnell, sehr viel Internetruhm. Das Spielprinzip ist Takeshis Castle meets Battle Royale und damit auch 59 KonkurrentInnen, die ihr in mehreren Minispielen aus dem Weg räumen müsst. In der neuen Season gibt es Ritter-, Zauberer-, ja sogar Drachenkostüme zu ergattern. Passend dazu gibt es neue Maps, die in an Schlösser und Burgbelagerungen erinnern. Im neuen Trailer sieht man Rampen, die erst in Position gebracht werden müssen, um z.B. an Reifen heran zu kommen oder überhaupt erst den Weg zum Ziel ermöglichen. Chaos ist auch in der zweiten Season vorprogrammiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Devolver sagen dazu folgendes:

„Fall Guys Season 2 wird bereits im Oktober um Drachenfeuer, feudale Festungen, K.O.-Ritter und Faustkampf-Paladine erweitert. Eine ganze Saison mit neuen Kostümen, Emotes und mehr wird die Spieler und Spielerinnen belohnen, die sich ins Mittelalter begeben.“