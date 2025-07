Gameplay-Trailer zu Borderlands 4 veröffentlicht: Das ist Vex!

Publisher 2K und Entwickler Gearbox Software haben einen Gameplay-Trailer sowie einen Kurzfilm für Vex (Borderlands 4) veröffentlicht.

Über Vex in Borderlands 4

In der Vex-Gameplay-Übersicht können wir Vex‘ zerstörerische Phasenenergie in Aktion miterleben, egal ob sie Feinde mit Elementarkugen in Stücke sprengt, ein Gefolge aus aggressiven Phasenklonen beschwört oder ihre entzückende (und tödliche) Katzenphamiliar, treffend den Namen Trouble, das gegnerische Glied aus dem anderen zerreißen lässt.

Wir können uns auch Vex‘ neuen Charakter-Kurzfilm „Purple Friday“ ansehen, der Vex die blutigen Ereignisse erzählt, die ihr den Weg zur Vault-Jägerin ebneten, und wie sie ihre Kräfte erlangte. Borderlands 4 erscheint am 12. September für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Epic Games Store, und für Nintendo Switch 2 später im Jahr 2025.