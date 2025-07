Gameloft kündigt Disney Speedstorm: Switch 2-Upgrade an – gratis!

Das Upgrade wurde über eine In-Game-Nachricht geteilt und soll zu Beginn der neuen Saison eintreffen, die am 3. Juli startet. Wir berichteten bereits darüber! Gameloft verspricht, dass das Switch 2-Upgrade bedeutet, dass das Spiel mit 60 fps läuft und 1080p im Handheld und 1440p im TV-Modus schaffen wird, was ein riesiges Upgrade der Switch 1-Version ist. Wir bekommen auch „bessere Schatten, Anti-Aliasing und Shader-Qualität“. Wir können die vollständige Erklärung hier lesen, die auf dem DisneySpeedstormGame-Subreddit geteilt wurde.

Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Verbesserungen an der neuen Konsole, da die eindeutig größte Kritik an der Switch 1-Version die Probleme mit der Grafik und der Bildrate waren. Das Spiel sollte 30 fps erreichen, aber es hatte häufig Schwierigkeiten, diese Grenze stabil zu halten, und es sah auch im Handheld-Modus einfach nicht gut aus. Wie auch immer, seht euch im Trailer unten an, was in Staffel 14 – neben dem Switch 2-Update – kommt.