Game Awards 2020: Top-Down-Shooter Thunder Tier One angekündigt

Bei den Game Awards 2020 kündigte KRAFTON mit Thunder Tier One seinen neuesten Titel mittels Teaser-Trailer an. Dabei handelt es sich um einen taktischer Top-Down-Shooter, bei dem ihr eine Elite Task Force anführen, die gegen feindliche Agenten kämpft.

Das Konzept für Thunder Tier One wurde erstmals 2016 von Pawel Smolewski, dem Leiter der Action und Gunplay Unit von PUBG, entwickelt. Das Spiel war ein persönliches Projekt, das zunächst von einem kleinen, unabhängigen Team entwickelt wurde. Anfang 2020 stellte Smolewski das Spiel bei KRAFTON, Inc. vor, welches das Potenzial des Projekts erkannte und nun dabei hilft, Thunder Tier One einem breiteren Publikum vorzustellen. Das ursprüngliche unabhängige Entwicklerteam arbeitet seitdem unter dem Schirm von KRAFTON, Inc.