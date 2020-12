Game Awards 2020: Capcom Arcade Stadium für die Switch angekündigt

Im Zuge der Game Awards 2020 wurde neben Sephiroth für Super Smash Bros Ultimate , Ghosts’n Goblins Ressurrection mit Capcom Arcade Stadium eine digitale Spielesammlung angekündigt, die euch unter anderem die ersten beiden Werke der Ghosts’n Goblins Reihe beschert.

Die digitale Spielesammlung enthält 32 klassische Capcom-Titel und wird ab Februar 2021 im Nintendo eShop erhältlich sein. Als Gratis-Download ist das Action-Spiel 1943: The Battle of Midway in der Sammlung enthalten. Zusatz-Sets mit weiteren Spielen (darunter Bionic Commando, Strider und Super Street Fighter II Turbo) lassen sich separat erwerben. Hier der Ankündigungstrailer: