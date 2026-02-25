Galaxy Unpacked: Galaxy Buds4 und Galaxy Buds4 Pro enthüllt

Beim Galaxy Unpacked Event in Zürich wurde nicht nur die neue Galaxy S26 Reihe vorgestellt, sondern mit den Galaxy Buds4 (Pro) auch der perfekte Companion.

Die neue Galaxy Buds4 Serie ist eine sinnvolle Ergänzung zum Galaxy S26 und bietet ein umfassendes Nutzungserlebnis, das über das Smartphone hinausgeht – mit sattem, immersivem Hi-Fi-Sound. Wenn das Galaxy S26 mit den Galaxy Buds4 gekoppelt wird, können Interaktionen weiterhin intuitiv stattfinden, auch in Momenten, in denen Nutzer:innen keine Hand frei haben. Die Nutzer:innen können ihre AI-Agenten26 mit ihrer Stimme aktivieren, Anrufe durch einfache Kopfbewegungen auf den Galaxy Buds4 Pro annehmen oder ablehnen27 und in Verbindung bleiben, ohne ihre Tätigkeiten unterbrechen zu müssen.