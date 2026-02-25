Galaxy Unpacked: Galaxy Buds4 und Galaxy Buds4 Pro enthüllt
Beim Galaxy Unpacked Event in Zürich wurde nicht nur die neue Galaxy S26 Reihe vorgestellt, sondern mit den Galaxy Buds4 (Pro) auch der perfekte Companion.
Die neue Galaxy Buds4 Serie ist eine sinnvolle Ergänzung zum Galaxy S26 und bietet ein umfassendes Nutzungserlebnis, das über das Smartphone hinausgeht – mit sattem, immersivem Hi-Fi-Sound. Wenn das Galaxy S26 mit den Galaxy Buds4 gekoppelt wird, können Interaktionen weiterhin intuitiv stattfinden, auch in Momenten, in denen Nutzer:innen keine Hand frei haben. Die Nutzer:innen können ihre AI-Agenten26 mit ihrer Stimme aktivieren, Anrufe durch einfache Kopfbewegungen auf den Galaxy Buds4 Pro annehmen oder ablehnen27 und in Verbindung bleiben, ohne ihre Tätigkeiten unterbrechen zu müssen.
Verfügbarkeit und Preis
Die Galaxy Buds4 Serie kommt in den Farben White und Black. Zusätzlich gib es die exklusive Farbe Pink Gold für die Galaxy Buds4 Pro nur auf samsung.at. Die Galaxy Buds4 Pro sind in Österreich ab sofort ab EUR 249,- (UVP) und die Galaxy Buds4 ab 179,- (UVP) bestellbar.
Vorbestell-Aktion
Kundinnen und Kunden, die vom 25.02.2026 bis inklusive 10.03.2026 im Samsung Online Shop oder im ausgewählten österreichischen Handel ein Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ oder Galaxy S26 vorbestellen, erhalten einen 200€ Vorteil (im Vergleich zum UVP) beim Kauf der größeren Speichervariante z.B. 512GB zum Preis von 256GB)28. Zusätzlich gibt es auf die neuen Galaxy Buds4 Pro oder Galaxy Buds4 -10% Rabatt beim gleichzeitigen Kauf einer Galaxy S26 Serie. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf vorbestellung.samsung.at.