Galaktische Rückkehr: Revell präsentiert neue The Mandalorian Modellbausätze

Die Spannung steigt für alle Star-Wars-Fans weltweit: Im Mai 2026 kehren Din Djarin und Grogu mit dem Film The Mandalorian and Grogu endlich auf die große Leinwand zurück. Während das Kult-Duo im Auftrag der Neuen Republik versucht, die letzten imperialen Kriegsherren in der Galaxis in Schach zu halten, könnt ihr euch die Action direkt nach Hause holen. Passend zum Kinostart veröffentlicht Revell zwei neue Modellbausätze, die das Herz von Bastler:innen höherschlagen lassen.

Der Razor Crest™: Das Zuhause des Mandalorianers

Mit der Film-Edition der Razor Crest™ im Maßstab 1:72 könnt ihr das ikonische Schiff des Kopfgeldjägers detailgetreu nachbauen. Der Bausatz besteht aus 101 Teilen und besticht durch ein detailliertes Cockpit inklusive Pilotenfigur. Ihr dürft entscheiden, ob ihr das Modell auf den montierbaren Landebeinen abstellt oder es auf dem mitgelieferten Display-Ständer präsentiert. Originalgetreue Decals sorgen dafür, dass euer Modell exakt so aussieht wie im neuen Kinofilm.

X-Wing Fighter der Neuen Republik

Als Symbol für die Freiheit nach dem Fall des Imperiums kehrt auch der legendäre X-Wing Fighter zurück. Das Modell im Maßstab 1:57 umfasst 38 Teile und ist ideal für alle Star-Wars-Begeisterte, die den Sternenjäger in der Optik der Neuen Republik gestalten möchten. Ihr könnt den Jäger nach dem Zusammenbau individuell bemalen und so ein Stück Kinogeschichte in eure Sammlung aufnehmen.

Egal ob ihr erfahrene Modellbauer:innen seid oder gerade erst anfangt: Mit diesen Neuheiten holt ihr euch die Atmosphäre der weit, weit entfernten Galaxis direkt auf den Basteltisch.