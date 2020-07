Gabriel DropOut ab 20.7.2020 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Anime-Fans aufgepasst – Kazé Deutschland veröffentlicht den zuckersüßen Comedy-Anime Gabriel DropOut Vol. 1 auf DVD und Blu-ray. Im Anime erlebt ihr einen Engel, der dem Gaming verfallen ist. Kann sie so noch um ihre irdischen Aufgaben kümmern?

Worum geht’s?

Gabrielle hat gerade als Jahrgangsbeste die himmlische Engelsschule abgeschlossen und soll nun auf der Erde die Menschen auf den richtigen Pfad führen. Vorbildlich erledigt sie alle neuen Aufgaben in der Oberschule, die Hausarbeit in ihrer Wohnung und findet sogar noch Zeit, den benachbarten Spielplatz zu säubern – bis sie einen Hilferuf aus einem Online-Game vernimmt. Nur wenig später stapelt sich in ihrem Zimmer der Müll und ihr langes Haar ist zerzaust, denn Gabbi liegt nach einer von vielen durchwachten Nächten fluchend vor ihrem Laptop und zockt. Ohne ihre Freundin, die Teufelin Vignette, die vergeblich versucht, böse zu sein, käme Gabbi gar nicht mehr weg von ihren Games. Doch wie sollen die beiden so ihre Probezeit in der Menschenwelt überstehen?

Wenn Engel und Teufel nicht so wollen, wie sie sollen, wird Lachen dank des Comedy-Animes Gabriel Dropoutzum ersten Gebot.