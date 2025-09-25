Gabby’s Dollhouse: Der Film ab 9.10.2025 im Kino

Gute Nachrichten für die Fans von Gabby’s Dollhouse – Universal Pictures bringt Gabby’s Dollhouse: Der Film am ab 9.10.2025 in die heimischen Kinos.

Worum geht’s?

Mit GABBY’S DOLLHOUSE: DER FILM bringt DreamWorks Animation die weltweit erfolgreiche Serie für ein erstes, miaufregendes Kinoabenteuer endlich auf die Leinwand. Dabei erlebt Gabby (Laila Lockhart Kraner) ein katztastisches Abenteuer: Bei einem Roadtrip mit ihrer Großmutter Gigi (Gloria Estefan) in Richtung Katz Francisco gerät ihr über alles geliebtes, kunterbuntes Puppenhaus in die Pfoten der exzentrischen Katzenliebhaberin Vera (die Oscar®-nominierte Kristen Wiig). Schnell muss Gabby all ihre cleveren Kätzchen zusammentrommeln, um mit Hilfe der kleinen Freunde ihren kostbarsten Besitz zu retten.