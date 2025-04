Future Games Show Summer Showcase wird am 7. Juni 2025 ausgestrahlt

In der selben Woche, die uns die Nintendo Switch 2 bringt, wird auch das Future Games Show Summer Showcase ausgestrahlt – am 7. Juni 2025!

Über das FGS Summer Showcase

Das Future Games Show Summer Showcase kehrt 2025 zurück. Die kommende digitale Sendung folgt auf den großen Erfolg des Spring Showcase im März, der weltweit über 13 Millionen Spieler erreicht hat. Und so freut sich das Team, uns bekannt zu geben, dass das FGS Summer Showcase am 7. Juni 2025 ausgestrahlt wird. Damit ist das Future Games Show Summer Showcase während des Summer Game Fest 2025-Zeitplans, das am Tag vor dem kürzlich angekündigten Xbox Games Showcase 2025 und The Outer Worlds 2 Direct ausgestrahlt wird, direkt in die Mischung. Obwohl man noch keine der Überraschungen vorab verraten möchte, bestätigt das Team schon ein paar Kleinigkeiten.

Nämlich, dass die neueste Ausgabe von FGS „Weltpremieren, exklusive Trailer und brandneue Spieldemos von einigen der aufregendsten und kreativsten Studios der Branche“ enthalten wird. Dan Dawkins, der Content Director der Future Games Show, sagt, dass das Summer Showcase „unsere bisher ehrgeizigste Show sein wird, die Future Games Show setzt ihre Mission fort, die aufregendsten und kreativsten kommenden Spiele ins Rampenlicht zu rücken“. Es wird eine spannende Woche, und wir können den Samstag, den 7. Juni 2025, in unserem Kalender für das Future Games Show Summer Showcase markieren. Weitere Details zum Gastgeber, zur Aufstellung und zum Live-Datum für die Präsentation finden wir auf der Veranstaltungsseite der Herausgeber.