Fussballmanager We are Football erscheint am 10.6.2021 für PC

Gute Nachrichten für Fussballmanagerspielen – Im neuen Fußballmanager We are Football von THQ Nordic und Winning Streak Games nehmt ihr im Chefsessel eures Lieblingsclubs Platz und könnt euer Team zu internationalem Ruhm führen – oder ein kleines Team in die oberste Spielklasse. Doch wer ist eigentlich Winning Streak Games? Hinter diesem Kölner Studio stehen die kreativen Köpfe hinter der Anstoss- und der Fußball Manager-Reihe (FM) rund um Game Designer Gerald Köhler.

In Spiel seid ihr Manager und Trainer zugleich: Das tägliche Training will organisiert, die richtige Taktik für das nächste Match gefunden werden. Pickt euch die besten Spieler aus dem Jugendbereich, verhandelt lukrative Werbeverträge und errichtet ein Stadion, das genug Platz für eure immer größer werdende Fan-Base bietet. We are Football lässt euch jeden Aspekt eures Clubs kontrollieren. Das Gameplay ist äußerst intuitiv und ermöglicht euch einen schnellen Start in die virtuelle Saison.