Funkelnd durch die Feiertage und ins neue Jahr mit Lush

Was wäre Silvester ohne ein bisschen Glitzer? Bei Lush gibt’s den Schimmer fürs Jahresende – plastikfrei, aber mit maximalem Wow-Effekt.

Glitzer, Schimmer und viel Glamour

Dezent schimmernd oder all-out Party-Look: Mit Produkten wie Lushs Eyelinern oder Glitter Spays bringt ihr eure Haut im wahrsten Sinne des Wortes zum Strahlen. Pflege, Duft und Schimmer in einem – nur dass dieser Glitzer anders ist: ganz ohne Mikroplastik, dafür mit synthetischem Mica. Dieses funkelnde Mineral sieht aus wie Sternenstaub und ist gleichzeitig eine nachhaltige, biologisch abbaubare Alternative zu Plastikglitzer. Die Glitzerprodukte von Lush machen jeden Look zu etwas Besonderem. Perfekt für deine Silvesterparty, für den ersten Tanz im neuen Jahr oder einfach, um dich selbst zu feiern. Lass es krachen – und glitzern!

Ob ihr nun funkelnd ins neue Jahr starten wollt, glitzernde Eyeliner oder Duscherlebnisse wollt oder ein ganz spezielles Neujahrsbad plant, Lush hat da etwas für euch. Oder wenn ihr zur Silvesterparty noch ein liebes Mitbringsel braucht, look no further! Lush hat nämlich die perfekten Silvesterglücksbringer, um das neue Jahr eurer Liebsten in ein besonders glückreiches zu verwandeln. Im Anschluss findet ihr jedenfalls unsere Empfehlungen aus dem reichhaltigen Portfolio von Lush, und auf der offiziellen Website findet ihr natürlich noch wesentlich mehr. Sagt uns gern in den Kommentaren, worauf ihr steht – legen wir mal los mit den Highlights:

Shimmy Shimmy, Festes Massageöl

13,- Euro pro Stück

Dieses beliebte Produkt ist wieder da! Es gleitet sanft über die Haut und verleiht überall Glanz und Schimmer. Einfach vor dem Auftragen in den Händen erwärmen. Anschließend die gewünschte Menge auf die Haut geben und einmassieren.

Intergalactic, Glitter Spray

21,- Euro (250 g)

Lust auf eine Reise durch das Sonnensystem? Lush kann euch zwar keinen Raketenstart versprechen, aber das Produkt kann euch in einen Pfefferminzduft hüllen, der wie der Nachthimmel funkelt. Wenn euch das noch nicht reicht, hat Lush außerdem feuchtigkeitsspendendes Irisch Moos hinzugefügt. Es zieht Feuchtigkeit in die Haut, damit ihr auf eurer Reise gut duftet und glitzernd gut ausseht!

Glücksklee, Seife

9,- Euro pro Stück

Mit Lushs Glücksklee-Seife schäumt ihr euch den Glücksbringer für 2025 in Form eines vierblättrigen Kleeblatts direkt auf der Haut auf. Vier der Inhaltsstoffe haben es in sich: Rotkleeblüten schenkt dir Glück, Zitronengras sichert den Wohlstand, Bergamotte sorgt für Gesundheit und Gardenienextrakt verdoppelt alles. Also, wir glauben fest daran.

Glücksschwein, Badebombe

9,- Euro pro Stück

Warum solltet ihr euch mit einem Bad zufriedengeben? Dieses kleine Schweinchen hat zwei Bäder im Angebot: Taucht den Kopf dieses kleinen Schweinchens in ein heißes Bad für ein Bad mit grüner Minze und Epsomsalz und nutzt den Körper für ein cremiges Bad mit Erdbeerduft. Das ist ideal für alle, die zu Silvester und Neujahr keine Angst vor dem großen bösen Wolf haben.

Christmas Lights, Waschknete

17,- Euro (245 g)

Bleigießen war gestern – wir kneten die Zukunft! Stinkt weniger, und ihr könnt euch dabei auch nicht verbrennen. Du kannst mit der Waschknete formen und spielen, sie als Seife oder Shampoo verwenden oder sie unter den Wasserhahn halten, um duftende Schaumberge zu erzeugen.

Fantasy, Eyeliner

20,- Euro (5 ml)

Ob ihr einen dramatischen Eyeliner erreichen wollt oder ihr euch nur dezente Definition wünscht, mit den handgemachten Pinseln Wing It und Get In There und unseren veganen Eyelinern ist all das in Reichweite. Taucht mit dem Pinsel in die Farbe und lasst eurer Kreativität freien Lauf.

Snow Fairy, Lippenmaske

14,- Euro (18 g)

Mit einem Schwung des Zauberstabs schenkt euch Snow Fairy gepflegte rosa Lippen! Diese pflegende, glossy Lippenmaske vertreibt alle Anzeichen von Trockenheit und hinterlässt einen langanhaltenden, bonbonrosa Schimmer.

Goldfish, Badebombe

7,- Euro pro Stück

Badet wie ein Fisch im Wasser und genießt den beruhigenden Lavendel, die aufmunternde Bergamotte und das festliche Feuerwerk der Knisterbrause. Einfach fantastisch! Lasst eure Sorgen mit einem leichten Kräuterduft und süßen Pfirsichnoten wegschwimmen und nur funkelnden Goldglitzer zurücklassen.