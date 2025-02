Fun- & Action Area: Ein Paradies für junge Gäste in der Wellnessresidenz Schalber

In der Wellnessresidenz Schalber stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Freizeitangebots. Mit der Fun- & Action Area wurde eine einzigartige Fläche geschaffen, die Spaß, Spiel und Bewegung vereint – perfekt für junge Gäste, die Action und Abwechslung suchen.

Während die Eltern entspannen und die exklusiven Wellness-Angebote genießen, wartet auf die Kinder ein altersgerecht gestalteter Erlebnisbereich, in dem sie unbeschwert spielen und neue Freundschaften schließen können. Oder die ganze Familie trifft sich in der Fun- & Action Area zum großen Spaß – unvergesslich wird der Familienurlaub, wenn sich alle Generationen wohlfühlen und auch jeder seine ganz persönliche Auszeit genießen kann.

Wellnessresidenz Schalber Kinderprogramm im Überblick

Eine eigene „Welt“ für die Jüngsten

Die Indoor-Fun-& Action Area der Wellnessresidenz Schalber verwandelt jeden Ferientag in ein Abenteuer. Hier können sich Kinder und Jugendliche in einer einzigartigen Mischung aus Bewegung, Geschicklichkeit und modernem Spielspaß austoben. Ob auf der Softplayanlage mit integriertem Trampolin, beim Erkunden des Tiefseilgartens mit Hängebrücke und Parabelrutsche oder an der Kletter- und Boulderwand – für Spannung und Nervenkitzel ist gesorgt. Gleichzeitig laden das Multifunktionsfeld und die 9-Bahnen-Minigolfanlage zu sportlichen Herausforderungen ein, während im Jugendclub moderne Highlights wie die iWall, Airhockey und ein Fahrsimulator für innovative Unterhaltung sorgen. Die gesamte Anlage wurde nach höchsten Sicherheitsstandards gestaltet und bietet den jungen Gästen Raum für unbeschwertes Vergnügen und abwechslungsreiche Ferien.

Familienfreundliche Wellness und Entspannung

Das exklusive Fünf-Sterne-Superior-Hotel steht für edle Wohnkultur, raffinierte Spitzenküche und Wellness auf höchstem Niveau. Das weitläufige Resort gewährleistet, dass sich auch Familien mit Kindern rundum wohlfühlen. Neben der exklusiven, großen Wellness-, Spa-, Vital- und Badelandschaft bietet das Schalber einen eigenen Familienbereich für große und kleine Wellnessfreunde. Wenn alle gemeinsam baden, saunieren und ausspannen wollen, ist das Familienhallenbad genau das Richtige. Kinder lieben die Wasserrutsche und das Kinderbecken mit der Gegenstromanlage. In der Familiensauna genießen Eltern und Kinder gemeinsam die wohlige Wärme. Im eigenen Kinderspielbereich können sich die kleinen Wasserratten auch „an Land“ so richtig austoben.

Naturerlebnisse in Serfaus-Fiss-Ladis

Die atemberaubende Umgebung der Wellnessresidenz lädt dazu ein, die pure Natur der Tiroler Alpen in vollen Zügen zu genießen. Ob beim Wandern durch malerische Berglandschaften, bei einer aufregenden Biketour oder beim Eintauchen in den erfrischend klaren Bergsee – jeder Moment beschert ein unvergessliches Erlebnis. Die Schalberalm bietet Familien einen einzigartigen Rückzugsort, an dem Naturerlebnis und Genuss harmonisch verschmelzen. Die Kinder besuchen die niedlichen Tiere im Streichelzoo und die ganze Familie genießt die köstlichen Almschmankerl.

Ein perfekter Urlaub für die ganze Familie

Die Wellnessresidenz Schalber*****s vereint erstklassige Wellnessangebote und exquisite Kulinarik mit einem vielfältigen Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche. Während Eltern pure Entspannung und Genuss auf höchstem Niveau erleben, erwartet die jungen Gäste in der Fun-& Action Area ein Abenteuerparadies voller Spaß und Bewegung. Dieses perfekt abgestimmte Konzept macht das Resort in Serfaus-Fiss-Ladis zur idealen Destination für Familien, die Luxus, Erholung und Familienspaß verbinden möchten.