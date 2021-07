Fullmetal Alchemist Mobile kommt auf iOS und Android!

Besinnen wir uns darauf, dass auch für das Handyspiel das Prinzip des Äquivalenten Tausches gelten wird. Man bekommt exakt das, was man selber auch zu geben bereit ist. Also: Wird der Titel free-to-play sein, kommen Mikrotransaktionen vor, und werden wir das Spiel überhaupt zu Gesicht bekommen? Es gibt noch so vieles, was wir nicht über Fullmetal Alchemist Mobile wissen. Aber wir können Hoffnung schöpfen, dass es noch in diesem Jahr mehr Infos geben wird. Was haltet ihr von dieser Ankündigung?