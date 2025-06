Für Transformers– und Ghostbusters-Nachschub ist gesorgt, dank Hasbro Pulse

Hasbro Pulse heizt die Stimmung mit einer Reihe beeindruckender Produktneuheiten an, die in keiner Sammlung echter Fans fehlen dürfen.

Hasbro Pulse <3 Transformers

Mit detaillierten Verweisen auf die Geschichte, originalgetreuen Details und exklusiven Charakterdesigns bietet diese neueste Produktreihe alles, was anspruchsvolle Fans sich wünschen – und noch viel mehr. An der Spitze steht das Transformers Studio Die Rache 3er-Pack, eine filmreife Hommage, die wichtige Charaktere mit der für die Studio Series typischen Präzision und Detailtreue zum Leben erweckt. Dieses Set in perfekter Größe und mit kampferprobter Optik fängt die explosive Energie des Films ein und ist ein beeindruckender Blickfang für jede Studio Series-Sammlung. Um den Mythos weiter auszubauen, hat Hasbro Pulse auch neue Figuren aus der Transformers: Age of the Primes-Kollektion vorgestellt, die Fans die seltene Gelegenheit bieten, legendäre Primes wie Micronus, Alpha Trion und Onyx Prime zu erwerben. Jede Figur verfügt über eine charakteristische Formgebung, eine detailreiche Verpackung und eine hochwertige Verarbeitung, die jedes Regal in eine Geschichtenwelt verwandelt.

Mit Voyager Class Flatline wird zum ersten Mal ein bei Fans beliebter Charakter als Figur erhältlich, was diese Neuerscheinung besonders spannend für diejenigen macht, die auf der Suche nach seltenen Stücken sind. Aber um keinem anderen Franchise nachzustehen, lässt das Ghostbusters Plasma Series: Rooftop Showdown den Höhepunkt des Originalfilms in spektakulären Details wiederaufleben. Mit hochwertigen Gelenken und filmauthentischem Zubehör ist dieses Set mehr als nur ein Nostalgietreffer – es ist ein Blickfang, der das Vermächtnis des Franchises würdigt und eine beeindruckende Präsenz bietet. Mit einer Produktionsqualität, die der Leidenschaft entspricht, sind diese Veröffentlichungen nicht nur Spielzeuge, sondern Sammlerstücke. Ganz gleich, ob ihr eine jahrzehntealte Sammlung erweitern oder euer erstes eigenes Regal zusammenstellen wollt – diese Neuheiten von Hasbro Pulse machen aus einer guten Sammlung eine legendäre. Was haltet ihr von diesen Ankündigungen?