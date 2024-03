Für Scharfschützen- und Rätsel-Fans: Children of the Sun kommt im April 2024

Children of the Sun ist ein Shooter-Puzzlespiel, das in einer verträumten Welt der Kulte und Rache spielt und am 9. April für PC erscheint.

Mehr zu Children of the Sun

In Children of the Sun führen die Spieler:innen einen einzigen Scharfschützenschuss durch und kontrollieren dann die Kugel, um diverse Zielpersonen auszuschalten. Das Ziel ist es, alle mit der größten Geschwindigkeit, Eleganz und Kreativität zu erreichen und die Kugel um die Umgebung und durch Objekte zu bugsieren, während die Ziele versuchen, in Zeitlupe zu fliehen. Es ist eine wiederholbare, befriedigende Reihe von Mechaniken. Es ist auch nicht alles sinnlose Gewalt. Die Scharfschütze heißt The Girl, und sie ist ein ehemaliges Kultmitglied, das als Opfer seiner Gehirnwäsche aufgewachsen ist. Sie ist jetzt auf der Mission, den Kult Mitglied für Mitglied und Kugel für Kugel zu dezimieren, bevor sie schließlich den Führer ausschaltet. Also, macht schon alles Sinn so.