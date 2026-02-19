Für Game Pass: Kingdom Come: Deliverance II und The Witcher 3: Wild Hunt

Die Xbox Game Pass-Ergänzungen für Februar wurden enthüllt, darunter Kingdom Come: Deliverance II und The Witcher 3: Wild Hunt.

Game Pass im Februar

Beginnen wir jedoch mit dem, was heute verfügbar ist. Xbox sagte zuvor, dass Avatar: Frontiers of Pandora (Game Pass Ultimate und PC Game Pass auf Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC) erscheinen würde, während Avowed der Game Pass Premium-Bibliothek auf Cloud, Xbox Series X/S und PC am selben Tag beitritt, an dem es auf PS5 kommt. Nun gibt es einen weiteren Game Pass-Zusatz in Form von Aerial_Knight’s DropShot (Game Pass Ultimate und PC Game Pass auf Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC). Dies ist ein Einzelspieler-Fallschirmsprung-FPS, bei dem wir Feinde abwehren müssen, um den einzigen Fallschirm zu ergatten. Wir werden Fingerpistolen verwenden, um die Konkurrenz zu auszustechen. Oh, und es gibt Drachen, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Ein weiteres Trio von Spielen wird am Freitag in die Aufstellung aufgenommen, darunter The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Game Pass Ultimate und Premium auf Cloud und Konsolen). Diese Version des klassischen Action-Rollenspiels enthält alle DLCs, so dass sie uns eine ganze Weile beschäftigen könnte.

EA Sports College Football 26 (Game Pass Ultimate auf Cloud und Xbox Series X/S) kommt am selben Tag zusammen mit dem auffälligen Souls-ähnlichen Deckbuilder Death Howl (Game Pass Ultimate und Premium auf Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC). Das war bereits auf dem PC Game Pass. Am 24. Februar trifft TCG Card Shop Simulator Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC in Game Preview auf Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass ein. Wie der Titel schon sagt, werden wir hier einen Trading-Card-Spielladen verwalten. Dice A Million – eine Tages-Eins-Ergänzung zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass auf dem PC am 25. Februar – ist ein faszinierendes Zahlenspiel. Es ist ein Roguelike-Deckbuilder, in dem wir Würfel mit verschiedenen Fähigkeiten sowie Ringe mit passiven Effekten kombinieren, wenn wir versuchen, eine Million Punkte zu würfeln. Am 26. Februar wird Towerborne vollständig veröffentlicht, das in der Spielvorschau (und im frühen Zugriff auf Steam) war. Xbox Game Studios veröffentlicht dieses Koop-Action-Rollenspiel von Stoic. Am 3. März erscheinen dann Final Fantasy III und Kingdom Come: Deliverance II.