Für die PS5: Der Genshin Impact Limited Edition DualSense-Controller

Sony Interactive Entertainment hat den DualSense Wireless Controller – Genshin Impact Limited Edition angekündigt. Seht ihn in Action!

Über den Genshin Impact DualSense Controller

Er wird am 21. Januar 2026 für 84,99 Euro in ausgewählten Märkten in ganz Asien veröffentlicht, einschließlich Japan, gefolgt vom 25. Februar in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien und Neuseeland. Vorbestellungen werden am 11. Dezember um 10:00 Uhr Ortszeit in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg entgegengenommen. Das ist ein klares Zeitfenster für die Hardcore-Fans, und auch, wenn sich das Geschenk nicht mehr bis Weihnachten ausgeht, trotzdem eine coole Sache – Controller kann man immer brauchen.

„Wir freuen uns, die Gelegenheit zu haben, den DualSense Wireless Controller -Genshin Impact Limited Edition unseren Spielern und Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren“, sagte miHoYo-Präsident für globale Veröffentlichungen und Betrieb, Wenyi Jin. „Der Controller verfügt über ikonische Designelemente, die von Genshin Impacts geliebten Traveler Twins und Paimon inspiriert sind und Jahre des Abenteuers und der Kameradschaft in Teyvat feiern, zusammen mit unseren geschätzten Erinnerungen mit der Community. Wir hoffen, dass Reisende die Gesellschaft des Controllers genießen und ihr Abenteuer in Genshin Impact weiter ausbauen werden!“