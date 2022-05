Für den gepflegten Rasen: tink bietet Rabatte auf Mähroboter

Der Smart Home-Händler tink bietet Mähroboter mit satten Rabatten feil. Lest hier mehr über die aktuelle Aktion für den Frühling 2022!

Wer über eine eigene Grünfläche verfügt, weiß um die Wichtigkeit eines gepflegten Rasens. Damit die dazugehörige Arbeit aber nicht zur Pflicht, sondern zur Kür wird, setzen Garten-Profis auf smarte Rasenmähroboter-Systeme, die den Garten mit nur einem Klick oder via Sprachbefehl in neuem Glanz erstrahlen lassen. Vorab stellt sich jedoch die Frage: Welcher Mähroboter-Typ bin ich? Der Connected-Home-Pionier tink hat hier die Antwort und hat passend zur Garten-Saison Top-Deals bis zu minus 37 Prozent parat. Außerdem gibt es auf tink.at mit dem Gutschein-Code “Husqvarna50” bis einschließlich 12. Mai auf alle Husqvarna-Rasenmähroboter 50 Euro Rabatt oben drauf.

Mit kleineren Flächen nimmt es der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter gekonnt auf. Zuverlässig und schnell schneidet er den Rasen dank LogiCut-Funktion. Dabei bewegt er sich in parallelen Bahnen, was einige Vorteile hat: Zum einen schafft er dadurch ein optisch natürliches Mähmuster, zum anderen lebt der Rasen durch dieses Mähverfahren länger und gesünder. Die vielen smarten Funktionen machen den Bosch Indego S+ 500 außerdem fast komplett autonom. Via Sprachbefehl kann der Mähvorgang gestartet, pausiert oder beendet werden. Gekoppelt mit weiteren Smart-Home-Tools ändert er etwa seinen Mähplan, sollte schlechtes Wetter prognostiziert sein. Der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter inklusive gratis Garage ist zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 729,00 Euro (statt 1.139,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mit einer maximalen Fläche von bis zu 300 Quadratmetern ist der Robomow RT300 Mähroboter für die meisten Gärten absolut ausreichend. Dank der profilstarken Räder und dem pendelnd aufgehängten Mähdeck ist er auch für unebenes Terrain bestens geeignet. So meistert er Hänge mit einer Neigung bis zu 30 Prozent. Ein wichtiges Merkmal, denn kaum ein Garten ist wirklich eben. Mit einem patentierten Mulchreiniger ausgestattet übernimmt er außerdem nicht nur die Gartenarbeit, sondern auch die eigene Reinigung. Das macht dann wieder einen Handgriff weniger, den man beim Genuss des Gartenreichs verrichten muss. Der Robomow RT300 Mähroboter plus RoboHome RT Garage ist ab sofort zu einem Aktionspreis von 839,95 Euro (statt 928,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Für Gartenflächen bis 500 Quadratmeter ist der GARDENA smart Sileno city 500 (Modell 2022) eine smarte Wahl. Äußerst präzise mäht er bis zu den individuell festgelegten Rasenkanten und lässt sich einfach über die App steuern. Zeitpläne lassen den Mähroboter seine Arbeit von selbst aufgreifen oder niederlegen. Connected mit Gateway, Water Control, Sensor und gratis Garage wird die Gartenarbeit überhaupt zum Kinderspiel und damit völlig autonom vom schicken Garten-Helfer erledigt. Das GARDENA smart system Start-Set mit SILENO city 500 (Modell 2022) inklusive Gateway, Water Control, Sensor und gratis Garage ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 999,00 Euro (statt 1.409,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Der Husqvarna Automower 405X mäht zuverlässig und leistungsstark komplizierte Rasenflächen bis zu 600 Quadratmeter und bewältigt problemlos Hänge mit einer Steigung von bis zu 40 Prozent. Schwedische Ingenieurskunst zeigt sich bei der GPS-unterstützten Navigation und den integrierten Sensoren, die das High-End-Produkt an jegliche Wetterbedingungen und Graswuchs anpassen lassen. Da der Husqvarna Automower 405X heiß begehrt ist, ist er außerdem Diebstahl-geschützt und entsendet einen lauten Alarm, sollte sich jemand an ihm vergreifen. Der Husqvarna Automower 405X (Modell 2022) Mähroboter ist mit dem Gutschein-Code “Husqvarna50” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 1.949,00 Euro (statt 2.098,95 Euro) auf tink.at verfügbar.

Warum nach dem Zufallsprinzip mähen, wenn es auch intelligent geht? Der Bosch Indego M+ 700 ist ideal für große Flächen bis zu 700 Quadratmetern, berechnet dank LogiCut-Funktion die effizienteste Mähroute und spart dabei nicht nur Energie, sondern bis zu 40 Prozent an Zeit. Denn er weiß ganz genau, wo er schon gewesen ist und wo er noch hin muss. Durch die „SpotMow“-Funktion ist es weiters möglich, kleine Flächen ganz gezielt zu pflegen. Man wählt einen Bereich zwischen 2 × 2, 3 × 3 oder 4 × 4 Metern aus und schon wird dieses Areal perfekt bearbeitet. Der Bosch Indego M+ 700 Mähroboter plus gratis Garage ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 919,00 Euro (statt 1.448,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Bei Rasenflächen bis zu 1.000 Quadratmetern hat selbst ein Mähroboter viel zu tun. Der GARDENA Mähroboter smart SILENO life pflegt eine solch großes Areal nicht nur präzise und gleichmäßig, sondern auch so gut wie geräuschlos! Dank seiner wetterfesten Konstruktion arbeitet der Roboter auch im Regen weiter, bis seine Arbeit erfolgreich beendet ist. Ein weiteres Plus ist, dass er dadurch ganz einfach mit dem Wasserschlauch gereinigt werden kann. Der im Set enthaltene Smart Power Zwischenstecker ist ideal, um den Mähroboter über Nacht vom Strom zu nehmen. Einfach per Zeitschaltuhr oder via der App auf dem Smartphone. Das GARDENA Mähroboter smart SILENO life 1.000 m² Set (Modell 2022) plus gratis smart Power Zwischenstecker ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 1.179,95 Euro (statt 1.364,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

