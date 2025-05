Fruške Terme: Fantastische Wasserwelten (nicht nur) für Familien

Mit der Fruške Terme verfügt die Vojvodina in Vrdnik über den größten und spektakulärsten Wellnessbereich des Landes. Serbische Gastfreundschaft trifft dabei auf Schweizer Standards, denn das Resort wird von Mövenpick geführt. Überdimensional präsentieren sich die Wasserwelten mit 11 Innen- und Außenpools samt thermomineralischem Wasser. Zahlreiche spektakuläre Rutschen, Saunalandschaften und eine Vielzahl an Sport-, Relax-, Gesundheits- und Freizeitangeboten sorgen für Abwechslung und sprechen mit attraktiven Packages vor allem auch Familien an. (Wien ist nur 550 Autobahn-Kilometer entfernt.) Zum Wohnen stehen 4- und 5-Sterne-Hotels, luxuriöse Appartements und originelle Etno-Unterkünfte bereit.

Rund 20 Kilometer von Novi Sad gilt außerdem der Aqua Park Petroland mit seinen acht Rutschen und sechs Pools als weitere Attraktion in Sachen Badespaß.

Allein die Tatsache, dass eine nicht zur EU gehörende Stadt wie Novi Sad Europäische Kulturhauptstadt der EU wurde, zeigt die besondere Brückenfunktion der autonomen Provinz Vojvodina an der Schnittstelle zwischen Mittel- und Osteuropa. Angrenzend an Ungarn und Kroatien, nur 530 Kilometer von Wien, war die lange zur Habsburgermonarchie gehörende Region schon immer ein multikultureller Schmelztiegel. Heute leben hier rund 1,9 Millionen Menschen mit 26 unterschiedlichen Nationalitäten und sechs offiziellen Sprachen. Gegliedert ist sie in die drei historischen Teilregionen Syrmien, Banat und Batschka, wobei die Landwirtschaft eine wirtschaftlich wesentliche Rolle spielt.