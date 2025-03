Frühsommer-aktiv im Zillertaler Wohlfühlhotel Schiestl

Nach den langen kalten Wintermonaten der Frühsommer wieder da. Es blüht, duftet und summt ringsum im Zillertal – Grund genug, dass auch die Gäste des Wohlfühlhotels Schiestl „frühsommer-aktiv“ werden und sich die milde Luft um die Nase streichen lassen.

Die Wiesen sind übersäht von tausenden Frühlingsblumen, die Wälder von frischem Grün überzogen, die weißen Flecken auf den Zweitausendern verschwunden: Das Zillertal eröffnet jetzt eine unbeschreibliche Farbenpracht und dem Lockruf der Berge kann sich niemand mehr entziehen. Bleibt nur die Entscheidung, ob man sich auf die eigenen Beine verlässt oder eine Steighilfe nimmt. Gleich neben dem Wohlfühlhotel Schiestl**** am sonnigen Eingang ins Zillertal kurbelt die Spieljochbahn Bergwanderer in die Welt der Zweitausender und zu traumhaften Höhenwanderungen Richtung Geolsalm, Kellerjochhütte, Gartalm und Loassattel. Die Ideen gehen den Wanderern im Zillertal nie aus, weil sich hier zehn geöffnete Sommer-Bergbahnen und 1.483 Kilometer Wanderwege anbieten.

Auf Achse in den Zillertaler Bergen

Ähnlich vielbeschäftigt sind im Zillertaler Frühsommer auch die Radler und (E-)Biker. 1.385 Kilometer Rad- und (E-)Bikestrecken müssen sie erst einmal „abgeradelt“ werden. Perfekt getunte (E-)Bikes für die noch so ausgedehnte Touren sind bei den Fügener Sportfachhändler:innen zu haben, das Kartenmaterial durchwegs via GPS verfügbar. Die Mitfahrgelegenheiten für Bike und Biker sind im Tal die Zillertalbahn und bergwärts sieben Sommerbergbahnen, darunter auch die Spieljochbahn beim Wohlfühlhotel Schiestl. Aktivurlauber sind in dem Haus Gastgeberfamilie Schiestl-Knoll aber auch anderen Gründen auf dem richtigen Platz: Das Haus hat nämlich ein Badeschlössl, in dem untertags stark beanspruchte Beine Auftrieb erhalten. Drei Pools drinnen oder draußen sorgen dafür. So richtig locker macht eine wohltuende Fuß- und Sportmassage im Vitalcenter und zum Chillen geht es in eine der vier Saunen, in einen der zwei Ruheräume oder auf die Sonnenterrasse am Dach. Langsam macht sich der Hunger bemerkbar und das köstliche 5-Gang-Wahlmenü von Jan und sein Küchenteam kommt gerade recht. Bei einem Absacker plant wird dann schon der nächsten aktive Frühsommertag im Zillertal geplant: Tandem-Paragleiten vom Spieljoch, Golfen in Uderns, Klettern am Gerlosstein, Rafting und Canyoning auf der Ziller? Wer im Wohlfühlhotel Schiestl urlaubt, hat die Qual der Wahl.

Aktuelle Angebote:

AKTIVPAUSCHALE (29.05.–19.10.25)

7 Nächte inkl. 3/4 Verwöhnpension, 6 Tage Zillertal Aktivcard, 3–4 geführte Wanderungen, Tourentipps und Wanderkarten, Leih-Wanderstöcke, Sportmassage, 20-Euro Gutschein (Vitalcenter oder Fl. Wein). – Preis p. P ab 946,40 Euro

SCHNUPPERWANDERN (24.05.–26.10.25)

3 Nächte inkl. 3/4 Verwöhnpension, 1 Zillertaler Wander-Abendmenü in der Zirbenstube, 1 Fußmassage, 1 Sportmassage, 1 Aromatherapie, 1 Überraschungscocktail an der Hotelbar. – Preis p. P.: ab 362,65 Euro