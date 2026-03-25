Frühlingswandern in Olang mit dem CallBus

In Olang bringen Wanderer mehrere Fahrgelegenheiten zu den besten Startpunkten: Die Pustertalbahn ist in Richtung Sextener Dolomiten unterwegs, die Bergbahn auf den Kronplatzgipfel und seit dem Vorjahr der CallBus zu den schönsten Ausgangspunkten für Almwanderungen.

Der neue On-Demand-Service von Olang fährt zu 100 Prozent elektrisch und CO₂-neutral. Mit dem Kronplatz Guest Pass ist er außerdem kostenfrei schreiben. Im Sommer peilt der CallBus die beliebtesten Ausgangspunkte für Wanderungen rings um Olang an: Angerer Alm, Lanzwiesenalm und Brunstalm im Naturpark-Fanes-Sennes-Prags. Rund um den Furkelpass sind Bad Bergfall, die Obereggerhütte und die Lorenzihütte per Bus oder mit dem On-Demand-Service rasch erreichbar.

Auf den Almen in den Olanger Dolomiten

Die Angerer Alm liegt auf 1.401 Metern mit einem wunderbaren Ausblick in Richtung Antholzer Tal und Olanger Stausee. Zu Fuß müssen auf der vier Kilometer langen Route ab Mitterolang 400 Höhenmeter bewältigt werden. Ebenso umweltschonend, aber um einiges einfacher geht das mit dem CallBus, der bis zur Chill Area fährt, von der die Angerer Alm in etwa einer Stunde erreichbar ist. Die Angerer Alm ist außerdem der perfekte Ausgangspunkt für wunderschöne Höhen-, Rund- und Almwanderungen – etwa zur Lanzwiesen- und Brunstalm (15 km, 5,5 h). Die Lanzwiesenalm (1.823 m) mit ihrem wunderbaren Ausblick auf die Dolomiten ist der ideale Startpunkt für Touren in den Naturpark Fanes-Sennes-Prags, etwa auf den Flatschkofel (2.416 m). Von der Brunstalm (1.886 m) ist die Gipfelwanderung auf den Kühwiesenkopf (Franz-Josef-Höhe, 2.140 m) äußerst beliebt, wegen des beeindruckenden Panoramas auf die Dolomiten und den Pragser Wildsee.

Zwischen Furkelpass und Kronplatz

Auch die Oberegger Alm und die Lorenzihütte am Kronplatz oberhalb von Olang-Gassl werden vom CallBus angefahren. Beide Hütten sind beliebte Ausflugsziele für die ganze Familie. Eine anspruchsvolle Wanderung führt von hier auf die sonnige Kuppe des Kronplatzes oder bergab Richtung Geiselsberg und ohne nennenswerte Höhenmeter bis nach Trattes. Der kleine Weiler Bad Bergfall am Fuße des Furkelpasses kann ebenso mit dem Callbus erreicht werden. Von dem einstigen Kurort auf der Sonnenseite über dem Olangertal bieten sich leichte Runden zu den Trattes-Wiesen an. Fordernde Touren führen von Bad Bergfall über die Lapedurscharte Richtung Flatschkofel und Dreifingerspitz (2.480 m). Besonders reizvoll ist auch die Tour über die Dreifingerscharte zum still daliegenden Hochalpensee (2.252 m). Nach einemausgiebigen Fußbad geht es durch das Langtal zurück nach Olang.

Für alle Fälle bestens unterwegs

Der CallBus fährt elektrisch und damit CO₂-neutral, schont Klima und Natur, Straßen und Parkplätze. Gebucht wird er einfach per App am Smartphone, so kann man sich jederzeit kurzfristig entscheiden. Braucht man ein barrierefreies Fahrzeug, einen Kindersitz, will ein Fahrrad mitnehmen oder den Hund: der CallBus ist für alle Fälle gerüstet. Mit dem digitalen Kronplatz Guest Pass im Rucksack sind auch alle weiteren öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol kostenfrei.

Aktuelles Angebot

Golden Summit Weeks (01.10.–08.11.26)

1 freie Berg- und Talfahrt pro Tag mit den Kabinenbahnen Olang oder Bruneck/Reischach. Weitere Aktivitäten, z.B. geführte Wanderungen.

Kronplatz Guest Pass für freie Fahrt mit Bus und Zug in ganz Südtirol.