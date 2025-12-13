Frühlingsträume im Castel Rundegg: Euer exklusiver Rückzugsort in Meran

Im Castel Rundegg in Meran beginnt die warme Jahreszeit früher. Im märchenhaften Schlossgarten, am luxuriösen Außenpool, mit feiner Küche und viel Ruhe dürfen Gäst:innen das Frühlingserwachen in seiner eleganten Form genießen. Castel Rundegg ist ein Hotel für Erwachsene. Hier treffen stille Rückzugsorte auf modernen Komfort, persönlicher Service auf wohltuende Zurückgezogenheit. Wenn draußen die Blumen zu blühen beginnen, startet eine Saison der kostbaren Momente fern vom Alltag.

Me-Time im historischen Ambiente

In den Zimmern und Suiten hinter den jahrhundertealten Mauern des Schlosses ist moderner Komfort eingezogen, und dennoch bleibt das Flair vergangener Zeiten spürbar. Jedes Zimmer im Castel Rundegg ist ein Unikat und wurde mit viel Gespür für Eleganz großzügig eingerichtet. Die eleganten Rückzugsorte schenken Ruhe und laden euch zum Verweilen ein.

Tiefe Entspannung verspricht das Rundegg Wellness & Spa. Im Sauna- und Beautybereich können Körper und Seele nach dem Winter aufblühen. Geschulte Hände verwöhnen euch mit der hauseigenen, naturbelassenen Beautylinie. Im Private Spa erlebt ihr besondere Auszeiten: Bei einem orientalischen Peeling, einer Vichy-Dusche, einer Fangopackung im Dampfbad oder einer sanften Massage, umgeben von Kerzenlicht und feinen Düften. Die Candlelight-Massage mit warmen, natürlichen Ölen wirkt harmonisierend und schenkt ein Gefühl der Geborgenheit, während Shiatsu neue Energie freisetzt.

An warmen Frühlingstagen lädt der sonnenverwöhnte Schlossgarten zu einem ersten Sonnenbad am Außenpool ein. Dieses Ambiente lässt den Zauber des Südens spürbar werden.

Preisgekrönte Cuisine im Schloss-Restaurant

Mit 91 von 100 Falstaff-Punkten zweimal in Folge ausgezeichnet, zählt die Küche des Castel Rundegg zu den spannendsten Genussadressen in Meran. In der Schlossküche duftet es nach frischen Kräutern aus dem eigenen Garten. Das Fleisch stammt von vertrauten Bauern:bäuerinnen aus der Region. Den Morgen eröffnet ein reichhaltiges Frühstück mit überwiegend lokalen Produkten. „Nur das Beste für unsere Gäst:innen“, sagt der Küchenchef. Was er und sein Team mit viel Hingabe kreieren, entfaltet im Ambiente des historischen Esszimmers oder auf der Terrasse im Schlosspark seine ganze Wirkung.

Es war einmal …

… ein zartrosa Blütenmeer, soweit das Auge reicht. Wenn die Apfelbäume rund um das Castel Rundegg blühen, dann ist der Frühling nicht mehr aufzuhalten. Zwischen Ende März und Anfang Mai verwandeln unzählige duftende Blüten die Obstwiesen in ein märchenhaftes Farbenmeer. Rund 17 Millionen Apfelblüten erblühen jedes Jahr in Südtirol. Droht doch noch ein später Kälteeinbruch, werden die Apfelblüten mit Wasser besprüht. In der Nacht gefriert das Wasser und bildet eine schützende Eishülle um die zarten Blüten. Wenn am Morgen die Sonne in die Obstgärten strahlt, glitzert und funkelt es zauberhaft. Zahlreiche Wander- und Radwege führen mitten durch die faszinierenden Obstplantagen. Das Team des Castel Rundegg berät seine Gäst:innen gerne mit Wander- und Erlebnistipps, damit ihr keinen der „magic moments“ verpasst.

Vom Schloss hinaus ins weite Meraner Land

So besonders das Castel Rundegg ist, so reizvoll zeigt sich auch seine Lage. In wenigen Gehminuten könnt ihr vom Schlosshotel das lebendige Zentrum Merans mit seinen Geschäften und den berühmten Laubengängen erreichen. Der historische Sissi-Weg führt direkt vom Haus in die botanischen Gärten von Schloss Trauttmansdorff, eine der eindrucksvollsten Gartenanlagen Europas.

Der Frühling im Meraner Land lädt dazu ein, die Natur beim Wandern, Spazieren, Radfahren oder Golfen aktiv zu entdecken. Entlang des Tappeinerwegs, einer der schönsten Höhenpromenaden Europas, eröffnen sich Ausblicke zwischen Pinien, Korkeichen, Olivenbäumen, Bambus, Magnolien und Agaven. Vom Sonnenplateau Meran 2000 über die traditionsreichen Waalwege bis zu den Almen des Ultentals und den Spuren Ötzis im Schnalstal könnt ihr eine abwechslungsreiche Naturlandschaft entdecken, die vom Tal bis hinauf in die Berge reicht.

Frühling in Meran (27.02.–29.03.26, 12.–30.04.26)