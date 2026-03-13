Frühlingshafte Spiele für den Osterhasen: Das sind die Highlights der Saison

Wenn die Tage länger werden und das Osterfest vor der Tür steht, ist die perfekte Zeit für neue Abenteuer am Spieltisch. Ob ihr nun flinke Reaktionsspiele sucht, gemeinsam im Team gewinnen wollt oder strategische Tiefe bevorzugt – die aktuelle Auswahl bietet für alle Altersgruppen den passenden Spielspaß. Hier könnt ihr einen Blick auf die spannendsten Neuheiten werfen, die in jedes Osternest passen.

Tierischer Spaß für die Kleinsten

Bereits ab zwei Jahren dürfen sich junge Entdecker:innen auf interaktive Erlebnisse freuen. Mit Ich lerne mit Coco begleitet euch ein elektronischer Koala, der Tierstimmen und Farben erklärt. Wer es lieber bewegt mag, kann den Kullerwürfel durch das Zimmer rollen lassen, um spielerisch erste Regeln zu lernen. Für Fans der berühmten Raupe Nimmersatt gibt es mit Beeil’ dich kleine Raupe ein kooperatives Memospiel, bei dem ihr gemeinsam helft, die Raupe satt zu bekommen, bevor sie zum Schmetterling wird.

Im Hühnerstall geht es ebenfalls rund: Bei Pick a Chicken optimiert ihr euren Stall durch geschickten Kartentausch, während ihr bei Versteckte Küken euer Gedächtnis trainiert, um die bunten Vögel vor dem Fuchs zu retten. Auch das Teamwork kommt nicht zu kurz: In Baumhaus helft ihr einem Eichhörnchen beim Sammeln von Wintervorräten, bevor der erste Schnee fällt.

Rasante Duelle und flinke Hände

Wenn ihr Geschwindigkeit liebt, solltet ihr euch Gorilla auf Eis genauer ansehen. Hier müsst ihr blitzschnell reagieren, um dem verirrten Gorilla seinen Lebensraum zurückzugeben. Klassisch, aber modernisiert präsentiert sich Kniffel – Das Duell, das den Würfel-Klassiker in einen direkten Wettkampf für zwei Personen verwandelt. Wer lieber auf der Schleimspur zum Sieg gleitet, ist bei den Wettrennen Schneckenrennen oder Super Snails bestens aufgehoben – hier entscheiden Würfelglück und kleine taktische Kniffe über den Siegerpokal.

Anspruchsvolle Strategien und kreative Technik

Für die erfahrenen Spieler:innen unter euch bieten Titel wie Koi oder Die Hängenden Gärten eine atmosphärische Auszeit. Ihr könnt kunstvolle Teichlandschaften gestalten oder seltene Baumarten strategisch platzieren, um die meisten Punkte zu ergattern. Zirkus-Fans dürfen sich als Direktor:innen in Der Wanderzirkus versuchen und durch geschickten Deckbau die beste Show Europas zusammenstellen.

Ein besonderes Highlight für kleine Tüftler:innen ist die Solar Flower. Hier baut ihr aus rund 100 Teilen eine Blume zusammen, die sich ganz ohne Batterien allein durch Sonnenlicht bewegt. Wer eher auf Deduktion steht, sollte Clips ausprobieren: In diesem Familienspiel seht ihr eure eigenen Karten nur von hinten und seid auf die Hinweise eurer Mitspieler:innen angewiesen.

Nicht verpassen solltet ihr zudem den aktuellen Preisträger des As d’Or 2026 in der Kategorie Kinderspiel: Die Insel der Mookies. In diesem charmanten Sammelspiel für zwei Personen müsst ihr euch ständig zwischen zwei Kartenseiten entscheiden – doch nehmt euch vor der diebischen Spinne in Acht!