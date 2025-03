Frühlingserwachen im VILA VITA Pannonia

Während andernorts noch Schnee liegt, zeigt sich das Burgenland bereits in seiner ganzen Frühlingspracht. Dank des milden pannonischen Klimas erwacht die Natur hier besonders früh – und mit ihr der 200 Hektar große Naturpark des VILA VITA Pannonia****s. Ein Rückzugsort für Genießer:innen, die Erholung, Natur und exklusive Erlebnisse suchen.

Sonne tanken & Wellness genießen

Der Frühling lädt zum ersten Sonnenbad am Sandstrand des Naturbadesees ein. Wellnessfans entspannen in großzügigen Innen- und Außenpools oder genießen das idyllische Saunadorf mit Panorama-Selbstaufgusssauna und Naturbadeteich. Das Highlight ist der beheizte Außen-Relax-Pool – ein Ort zum Abschalten. Exklusive Massagen, Beauty-Behandlungen und vitalisierende Körperanwendungen runden das Wohlfühlprogramm ab.

Aktiv in den Frühling starten

Die Sonne kitzelt auf der Haut, die Luft duftet nach Aufbruch – die perfekte Zeit, um in Bewegung zu kommen. Ob mit dem Fahrrad durch blühende Landschaften, beim Laufen bei angenehmen Temperaturen oder beim Bogenschießen, Tennis und Inlineskaten – im VILA VITA gibt es viele Möglichkeiten, aktiv zu sein. Die Freiheit auf dem Rücken der Pferde spüren, die Geschicklichkeit im Motorikpark verfeinern, Spaß beim Beachvolleyball haben oder im Fitnesscenter auspowern. Für jede Leidenschaft, für jede Bewegung – das VILA VITA lädt ein, den Frühling mit voller Energie zu erleben.

Kulinarischer Genuss am See

Ein Hauch von Frühling und kulinarischer Hochgenuss erwartet die Gäste im Haubenlokal „die Möwe“, dem Gourmet-Hotspot am hauseigenen Naturbadesee. Von feinen Drinks über exklusive Menüs bis hin zu regionalen Köstlichkeiten – auf der traumhaften Seeterrasse verschmelzen Kulinarik und Natur zu einem wahren Genussmoment.

Frühlingszauber rund um die Residenzen am See

Die luxuriösen Residenzen am See – lakeside bieten eine private Badebucht mit eigenem Steg, großzügige Panoramafenster und eine Sauna für exklusive Entspannung. Wer noch mehr Privatsphäre sucht, findet in den Residenzen am See – parkside ein Hideaway mit Blick auf den Ökopark „Pannonia Hills“ – ideal für alle, die Natur und Komfort verbinden möchten.

Der perfekte Ort zum Entschleunigen

Das Naturresort VILA VITA Pannonia ist mehr als ein Rückzugsort – es ist ein Ort, an dem Körper und Geist neue Energie tanken. Perfekt, um den Frühling in seiner schönsten Form zu genießen.