Frühlingserlebnisse im Zürserhof: Wo Tradition auf modernen Esprit trifft

Seit sieben Jahrzehnten prägt der Zürserhof das Bild am Arlberg – ein Haus, in dem ihr eine Symbiose aus kompromissloser Qualität, echten Werten und modernem Komfort findet. Pünktlich zum Sonnenskilauf dürft ihr erleben, warum dieses Grand Resort zu den „Leading Hotels of the World“ gehört: Ihr wohnt direkt an der Piste an einem der begehrtesten Plätze der Region. Hier könnt ihr den unaufdringlichen Luxus genießen, der euch als internationale Gäst:innen in diesem alpinen Refugium empfängt.

Die legendäre Sonnenterrasse direkt an der Abfahrt ist euer lebendiger Treffpunkt. Hier dürft ihr alpinen Lifestyle und eine anspruchsvolle Genusskultur bei stimmungsvollen Events entdecken. Ob beim spontanen Einkehrschwung oder beim Entspannen im Liegestuhl – ihr könnt hier jene Eleganz spüren, die den Zürserhof so einzigartig macht.

Gleichzeitig dürft ihr euch als Skifahrer:innen auf eine außergewöhnliche Schneesicherheit bis weit in den April hinein verlassen. Dies ermöglicht euch unbeschwerte Skitage, wenn die Saison andernorts bereits endet. Falls ihr euer Erlebnis verfeinern möchtet, könnt ihr euch von persönlichen Skiguide:innen begleiten lassen. Diese bieten euch maßgeschneiderte Programme an, die vom Techniktraining bis zu geführten Touren durch den weichen Firnschnee reichen.

Das Resort folgt konsequent dem Prinzip des „Quiet Luxury“ – einem zurückhaltenden, aber spürbar edlen Stil, den die Gastgeber:innenfamilie Skardarasy seit Generationen pflegt. Diesen Anspruch könnt ihr in vielen Details wahrnehmen: Im hauseigenen Sportshop steht für euch perfekt präparierte Ausrüstung für den Frühlingsschnee bereit, und in der großzügigen Tennis- und Basketballhalle dürft ihr euch auch abseits der Pisten sportlich betätigen.

Nach dem Skifahren könnt ihr in eine wohltuend ruhige Welt eintauchen: Ihr entspannt bei dezentem Kaminfeuer, nutzt weiche Daybeds mit Blick in die Berglandschaft oder genießt fein abgestimmte Anwendungen im Aureus Spa. Dort dürft ihr im angenehm temperierten Pool abtauchen und das harmonische Wechselspiel aus Wärme und Kälte erfahren. Für Familien steht ein eigener Family Spa zur Verfügung – ein liebevoll gestalteter Rückzugsort, in dem Eltern und Kinder gemeinsam Wellnessvergnügen genießen dürfen.

Auch kulinarisch dürft ihr im Zürserhof höchste Qualität erwarten. Mit Roland Gorgosilich hat ein international profilierter Spitzenkoch die Leitung übernommen. Er schlägt für euch die Brücke zwischen alpiner Gastfreundschaft und einer weltoffenen Küchenphilosophie. Am Abend könnt ihr euch in der stilvollen Lounge oder an der Bar mit anderen Gäst:innen treffen – begleitet von sanfter Pianomusik und einer lässigen Eleganz.

Wenn ihr im Frühling hier eure Spuren zieht, dürft ihr nicht nur außergewöhnliche Bedingungen genießen, sondern ein Resort erleben, das die Wintersaison mit einer Mischung aus Tradition und modernem Esprit abrundet. Es ist ein Ort, den ihr nur ungern wieder verlassen werdet.