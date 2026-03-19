Frühling auf Wiener Art: Zwei Julius Meinl Premium Kaffees für besondere Alltagsmomente

Mit dem Frühling rücken leichte Aromen und bewusste Genussmomente wieder stärker in den Mittelpunkt. Julius Meinl stellt mit seiner Premium Collection zwei ausgewählte Kaffeesorten in den Fokus, die für unterschiedliche Geschmacksprofile stehen und vielseitige Zubereitungsarten ermöglichen. Die Sorten Caffè Crema und Espresso Arabica, vereinen sorgfältig komponierte Röstungen, die auf hochwertigen Bohnen, langjähriger Rösttradition und der Wiener Kaffeehauskultur basieren.

Genuss für zu Hause

Höchste Qualität, Handwerkskunst und Wiener Kaffee-Tradition in jeder Tasse.

Der Espresso Arabica, hergestellt aus 100% Arabica-Bohnen aus den führenden Plantagen Brasiliens und Mittelamerikas, überzeugt mit einem frischen, klaren Geschmack, einem zart-süßen Nachklang und einer bemerkenswert weichen Crema, die selbst kurze Momente des Alltags zu einer kleinen Auszeit macht.

Der Caffè Crema ergänzt die Kollektion als harmonische Mischung aus ausgewählten Arabica-Bohnen aus Brasilien und Mittelamerika sowie Robusta-Bohnen aus Asien. Dadurch entsteht ein vollmundiger, aromatischer Kaffee mit besonders cremiger Textur und einem intensiven Aroma mit Nuancen von Haselnuss. Caffè Crema eignet sich perfekt als Basis für Kaffeespezialitäten mit Milch, etwa Cappuccino oder Latte.

Beide Premium-Kaffeesorten spiegeln nicht nur die Qualität der hochwertigen Bohnen, der sorgfältigen Röstung und vielseitigen Zubereitungsmöglichkeiten wider, sondern auch die Philosophie von Julius Meinl: Kaffee ist mehr als ein Getränk. Er ist ein Lebensgefühl und der perfekte Begleiter im Alltag, der besondere Momente schafft.