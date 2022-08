Frontier enthüll WWI-Echtzeitstrategiespiel The Great War: Western Front

Frontier Foundry enthüllte während der gamescom 2022 mit The Great War: Western Front eine spannende Neuinterpretation des Echtzeitstrategie-Genres, das 2023 für den PC erscheint.

Was erwartet euch im Spiel?

Als Befehlshaber der Alliierten oder der Mittelmächte trefft ihr taktische und strategische Entscheidungen, die sich auf die gesamte Westfront, einen der wichtigsten Kriegsschauplätze des Ersten Weltkriegs, auswirken. In der Doppelrolle als Theatre Commander und Field Commander meistert ihr sowohl die rundenbasierte Strategie als auch die Echtzeit-Schlachten.

The Great War: Western Front bietet authentische Grabenkämpfe in einer Detailfülle, die es im RTS-Genre noch nie gegeben hat. Jeder Aussichtspunkt bietet seine eigenen einzigartigen Mechanismen, mit denen man sich einen Vorteil gegenüber den Gegner:innen verschaffen kann, egal ob man angreift oder verteidigt. Ihr müsst auf jeder Ebene die Strategie überdenken, Ressourcen sorgfältig zuweisen und entscheiden, welche Orte ihr befestigt. All dies sind wichtige Entscheidungen in einem Krieg, bei dem jeder Zentimeter entscheidend sein kann. Die Erforschung neuer Technologien, von Giftgas bis hin zu modernen Panzern, kann das Blatt des Krieges wenden.

Die Schlachten finden in einer lebendigen, beständigen Welt statt, in der die Schlachtfelder gezeichnet sind von früheren Gefechten. Wenn ihr sie erneut besucht, stellen zudem wechselnde Wetterbedingungen zusätzliche Herausforderungen für jede Einheit dar.

Die Auswirkungen jeder Entscheidung werden durch einen stimmungsvollen Soundtrack des preisgekrönten Komponisten und Audioregisseurs Frank Klepacki untermauert. The Great War: Western Front ist eine tiefgründige, atmosphärische Interpretation von Echtzeitstrategie. Schlacht für Schlacht müsst ihr die Bedeutung großer und kleiner Entscheidungen abwägen, um den Sieg zu erringen und den Ausgang des Krieges zu verändern.