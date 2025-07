FromSoftware (Elden Ring) hat ein neues Game in Arbeit

Das Elden Ring-Studio FromSoftware hat Berichten zufolge ein weiteres unangekündigtes Multiplattform-Spiel für das Jahr 2026 in der Entwicklung.

Zum neuen FromSoftware-Spiel

Dies kommt von MP1st, das behauptet, dass der japanische Entwickler ein Spiel mit dem Codenamen „FMC“ in „fortgeschrittenen Produktionsstadien“ hat, zusammen mit dem kommenden Switch 2-Titel The Duskbloods und Elden Ring: Nightreigns Unterstützung nach dem Start. Laut der Veröffentlichung wird das unankündigte Spiel „spätestens“ nächstes Jahr veröffentlicht. Es führte auch eine Analyse des Codenamens des unangekündigten Titels durch, von dem es heißt, dass es sich wahrscheinlich um eine Abkürzung handelt. Es stellt auch fest, dass Codenamen, die mit dem Buchstaben „F“ beginnen, zuvor mit Dark Souls- oder Armored Core-Spielen in Verbindung gebracht wurden.

Dies führt zu Spekulationen, dass der unangekündigte Titel eine Fires of Rubicon-Erweiterung oder das lang erwartete Dark Souls 3-Remaster sein könnte. Hidetaka Miyazaki hat behauptet, dass das kürzlich angekündigte Nintendo Switch 2-Exklusivspiel The Duskbloods nicht bedeutet, dass FromSoftware sich von traditionellen Einzelspielerspielen entfernt. „Ich fand die PvPvE-Struktur immer sehr interessant. Es ermöglicht eine breite Palette von Spieldesign-Ideen und ermöglicht es uns gleichzeitig, unsere Erfahrung bei der Gestaltung herausfordernder Begegnungen mit Feinden zu nutzen“, sagte Miyazaki. Wir dürfen also gespannt sein, woran das Studio da so arbeitet! Hier ein Trailer zu The Duskbloods für euch: