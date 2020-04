Frenetisches Indie-Party-Spiel Ponpu angekündigt

Entwickler Purple Tree Studio und Publisher Zordix haben Ponpu angekündigt, ein frenetisches Party-Spiel mit einem verrückt-frischen Grafikstil. Ponpu erscheint im Juni auf Steam, PS4, Xbox One und Nintendo Switch und unterstützt lokalen Koop für bis zu vier SpielerInnen.

Was erwartet euch?

Ponpu ist ein kompetitives Arcade-Labyrinth-Game, das von Party-Klassikern wie Bomberman inspiriert ist. Vier infernalische Enten betreten das Labyrinth, aber nur eine kommt am Ende auf einem Berg explodierender Eier wieder heraus. Ponpu passt das klassische Spielprinzip mit schnellem Ausweichen, Schilden und Paraden an die moderne Zeit an und gibt geschickten Spielern damit die Möglichkeit, ihren Gegnern zu zeigen, wo es lang geht. Sie können außerdem eine ganze Reihe an eierbasierten Fähigkeiten einsetzen, darunter versteckte Minen, gefrierende Eier, Giftbomben, welche die Steuerung durcheinanderbringen und vieles mehr.