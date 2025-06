Fox Hunt: Der Online-Mehrspielermodus von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bekommt einen originalen Online-Multiplayer-Modus, Fox Hunt. Keine Sorge, man hat aus Metal Gear Online gelernt!

Über Fox Hunt

Fox Hunt wurde während einem digitalen Konami-Showcase am Donnerstag enthüllt und wird von Yu Sahara inszeniert, einem erfahrenen Seriendesigner, der an MGS4, Peace Walker, Ground Zeroes und The Phantom Pain gearbeitet hat. Der Modus wird als „völlig origineller“ Online-Multiplayer-Modus beschrieben, der nichts mit Metal Gear Online zu tun hat, das zusammen mit der PS2 Subsistence-Version des Originalspiels veröffentlicht wurde. „Wir schätzen alle langjährigen Fans von Metal Gear Online, die es schon immer wieder sehen wollten, aber die Landschaft der Multiplayer-Spiele hat sich seit MGO sehr verändert“, sagte Sahara. Auch die Hardware ist wesentlich stärker geworden, daher sind auch die Anforderungen an euren PC für das Game um ein wenig angestiegen.

„Es brauchte viel sorgfältige Überlegungen, um darüber nachzudenken, wie der neue Online-Modus aussehen sollte. Basierend auf den typischen Stealth- und Überlebenselementen der Metal Gear-Serie bringen wir Tarnung und Verstecken auf die nächste Stufe“, fügte er hinzu. „Wir haben uns selbst herausgefordert, etwas Einzigartiges zu schaffen, das mehr ist als nur ein weiteres Shootout. Wir haben diese Hin- und Herspannung genutzt, versteckt zu bleiben oder den Feind zu suchen, um ein Online-Erlebnis zu schaffen, das für Metal Gear einzigartig ist.“ Sahra sagte, dass in Zukunft weitere Nachrichten über Fox Hunt geteilt werden. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konamis Remake des dritten Spiels der Serie, soll am 28. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC veröffentlicht werden.