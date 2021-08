Forza Horizon 5 – 8 Minuten Gameplay Trailer

Im Rahmen des gamescom 2021 Xbox Stream hat Playground Games acht Minuten Gameplay zu Forza Horizon 5 veröffentlicht.

Im Video bekommt man schon einen guten, ersten Eindruck der abwechslungsreichen Open World. Egal ob Flamingos und Dschungel, alte Ruinen oder einen gerade ausbrechenden Vulkan, Playground Mexiko hat ordentlich etwas zu bieten. Im Gegensatz zum Vorgänger wird die Welt von 71 Quadratkilometern auf 107 angehoben. Klar, ob die auch gut befüllt sind lässt sich jetzt noch nicht sagen. Die Qualität des vierten Teils und die bisher gezeigten Szenen lassen aber die Vermutung zu, dass uns auch mit Forza Horizon 5 ein ordentliches Rennspektakel erwartet. Ein weiterer spannender Aspekt wird das Wetter und die Jahreszeiten werden. Klar, in Mexiko läuft das ein bisschen anders ab als im letzten Teil in England. Deshalb gibt es im Trailer auch einen ausgewachsenen Sandsturm an Stelle von englischem Nieselregen.