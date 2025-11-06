Fortnite trifft Disney Dreamlight Valley? Ab auf die Game Rush-Insel!

Eine offizielle zeitlich begrenzte Insel mit Sitz in Disneyland kommt diese Woche zu Fortnite. Heute geht’s los, aber wie lange bleibt die Insel aktiv?

Über Fortnite und Disney

Die Insel, die den Titel Disneyland Game Rush trägt, wird schon heute um 17 Uhr veröffentlicht. Fans können sie finden, indem sie entweder nach ihrem Namen suchen oder den spezifischen Inselcode verwenden, der 4617-4819-8826 ist. Diese Insel wurde als Teil der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum von Disneyland entworfen und ist kein Battle-Royale-Modus, sondern ein familienfreundliches Erlebnis, das zum Feiern anregt. Die Insel wird mit einem zentralen Hub eröffnet, von dem aus die Fans sieben Minispiele besuchen können, die jeweils auf einer anderen Disneyland-Fahrt basieren. Durch das Abschließen dieser Minispiele sammeln die Spieler Schlüssel, mit denen sie Kosmetikgegenstände im Disney-Stil freischalten können. Die sieben Minispiele, die vorgestellt werden, sind:

Guardians of the Galaxy: Mission Sneak Out (basierend auf Guardians of the Galaxy: Mission Breakout)

Haunted Mansion: Scavenger Haunted (basierend auf Haunted Mansion)

Indiana Jones: Tomb Runner (basierend auf Indiana Jones Adventure)

Matterhorn: Slip and Climb (basierend auf Matterhorn Bobs)

Weltraumberg: Raketenrennen (basierend auf Space Mountain)

Star Wars: Stormtrooper Showdown (basierend auf Star Wars: Aufstieg des Widerstands)

WEB-Slingers: Spider-Bot Blasters (basierend auf WEB-Slingers: A Spider-Man Adventure)

Die Insel wird nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein, aber es wurde nicht bekannt gegeben, wie lange sie tatsächlich aktiv sein wird. Hoffentlich lange!