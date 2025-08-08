Fortnite Shock ’N Awesome ist da: Inklusive Power Rangers!

Epic Games hat den ersten Fortnite Chapter 6 Season 4 Trailer veröffentlicht, der Pläne für eine Mighty Morphin Power Rangers-Kollaboration enthüllt.

Über das neue Fortnite-Event

In der nächsten Staffel des Battle Royal, Shock ‚N Awesome, kämpfen die Spieler gegen eine Insekteninvasion auf der Insel des Battle Royal. „Wo es Ungeziefer gibt, könnt ihr euch sicher sein, dass die Power Rangers da sein werden, um es zu zerquetschen – Kapitel 6 Staffel 4: Shock ‚N Awesome ist nun erhältlich“, sagte Epic. Seht euch das Mighty Morphin Bundle an, wenn es Mitte August in den Shop kommt, und es enthält die Outfits „Red Ranger“, „Black Ranger“,“, „Pink Ranger“, „Yellow Ranger“ und „Blue Ranger“.

Daneben gibt es auch weitere Inhalte, wie etwa Zubehör wie den Go Go Power Rangers – Redux Jam Track. „Battle Pass-Inhaber können auch das Dino Megazord-Outfit freischalten, indem sie Quests ab dem 16. September abschließen. Und bereitet euch darauf vor, Power Up als Megazord für eine kommende Schlacht in der Mitte der Saison zu übernehmen.“ Epic hat zuvor bestätigt, dass Spartaner aus der Halo-Serie auch im Kampf gegen das Ungeziefer in der kommenden Saison von Fortnite mitmachen werden.