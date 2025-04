Forgita, Granforgita und Tafforgita erscheinen demnächst in Pokémon Go

Paldeas metallfressendes und hammerschwingendes Fan-Favoriten-Pokémon kommt endlich in Pokémon Go an, vom 16. bis 22. April erscheint Granforgita!

Granforgita in Pokémon Go

Die Königin kommt als Teil von Pokémon Gos The Pokémon Horizons: The Series-Event an, das zusammen mit Tafforgita und seinen Vorentwicklungen Captain Pikachu und seine glänzende Form zurückbringt. Weiters kommen auch ein Feliospa (von Felori entwickelt) und mehr ins Spiel. Die große Feier bietet euch also mehr vom Gewohnten, aber eines müsst ihr wissen: Forgita und Konsorten werden nur in Eiern mit 7 km „Laufzeit“ zu finden sein, und nach dem Event (also ab 23. April) kommen die Monster nur noch in 10 km-Eiern vor. Weiters gibt es auch Elekid, Brimova und Knarbon-Monster in solchen 7 km-Eiern während des Events.

Um 4,99 Euro gibt es eine zusätzliche Forschung freizuschalten, die Begegnungen mit Forgita, einer Avatar-Pose zum Veranstaltungsthema und einen zusätzlichen Ei-Inkubator belohnen. In Bezug auf Event-Boni werden Team Go Rocket-Ballons häufiger erscheinen, mit halbierter Distanz zum Eierschlüpfen, wenn die besagten Eier während des Events in Inkubatoren gelegt werden. Schließlich wird es eine erhöhte Chance geben, sowohl Captain Pikachu als auch einem Feliospa zu begegnen, das einen Hut mit Likos Anstecknadel trägt. Was haltet ihr von dieser Feierlichkeit – greift ihr da (wieder) zu Pokémon Go?