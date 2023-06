Forever Skies startet am 22.6.2023 in den Early Access

Das Science-Fiction-Ego-Survivalspiel Forever Skies scharrt in den Startlöchern und wir dam 22. Juni dieses Jahres in den Early Access starten.

Das postapokalyptische Science-Fiction-Survivalspiel lässt euch eine ökologisch zugrunde gerichtete Welt erforschen. Ihr bewegt euch durch diese Welt an Bord eines mobilen Hightech-Luftschiffs, das ihr selbst bauen, aufrüsten und anpassen könnt. Außer den Weiten des Himmels erkundet ihr auch die Bereiche unter der toxischen Staubwolke, die die Erdoberfläche bedeckt. Sammlt seltene Ressourcen, wehrt euch gegen aggressive Viren und modifiziert Pathogene, um den Körper zu stärken. Findet heraus, was aus der Menschheit vor ihrem Untergang geworden ist, und hütet euch vor den Dingen, deren Evolution Mutter Natur in dieser neuen, toxischen Umwelt ermöglicht hat.

Der neue Trailer zeigt erstmal bislang unveröffentlichtes Material aus Bereichen unter der Staubwolke.