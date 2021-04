For Honor Year 5 Chimera Banquet: Neues Ingame-Event gestartet

Ubisoft gab bekannt, dass das Ingame-Event For Honor Year 5 Chimera Banquet erfolgreich gestartet wurde. Ab sofort könnt ihr bis zum 13. Mai dieses Jahre am Event teilnehmen.

Was erwartet euch beim For Honor Year 5 Chimera Banquet (Chimären Bankett)?

In diesem zeitlich begrenzten Event müsst ihr für die Chimären-Allianz die eigenen Fähigkeiten in einem neuen 4vs4-Modus unter Beweis stellen: Die Boten der Chimären. Diese Schlacht wird in der Knight Area Map ausgetragen. Jedes Team spawnt mit einem Teammitglied, welches zum Boten ernannt wird. In jeder Runde wird diese Rolle auf einen anderen Kämpfer übertragen. Das erste Team, welches den gegnerischen Boten bezwingt, gewinnt die Runde.

Während des kostenlosen Events wird ein kostenloser Event Pass mit einem Kampf-Outfit, einem Emotions-Effekt und einem Ornament zur Verfügung stehen. Zudem stehen die langersehnten Rüstungsvariationen, inspiriert vom Einfluss der Chimären-Allianz, während des gesamten Events und darüber hinaus, bis zum 13. Mai 2021, als Loot bereit.

Passend zur Ankündigung gibt es auch einen Trailer: