For Honor Year 4 Season 3 Resistance gestartet

Gute Nachrichten für die Fans von For Honor – Year 4 Season 3 Resistance wurde nun gestartet. Was euch in der neuen Saison erwartet, erfahrt ihr hier bei uns.

Die neue Season bringt ein zeitlich begrenztes Event, eine neue Karte und Anpassungsmöglichkeiten

Nach einer Zeit der Tyrannei, die tiefe Narben bei jeder Faktion hinterließ, erzählt Resistance die Geschichte von den Rebellen, die sich zusammenschließen, um einen gemeinsamen Feind zu besiegen: Die Kriegstreiber und ihr Regime des Terrors.

Zum Start der neuen Season gibt es ein zeitlich begrenztes Event, welches ein neues Outfit, Zinnober-Materialien, Waffen, Exekutionen und Rüstungen mit sich bringt. Außerdem kommt in dieser Season ein Update zur Team-Identifikation. Da es keine Unterscheidung mehr zwischen Angreifer-, Verteidiger- oder neutralen Farben gibt, können die Spieler nun ungeachtet ihrer Teamzugehörigkeit jede beliebige Farbpalette benutzen.

Ab sofort können SpielerInnen den Year 4 Season 3 Sylvan Battle Pass erwerben, um so Zugang zu 100 Stufen von Premium-Belohnungen wie Waffen, Outfits und mehr zu erhalten. SpielerInnen, die sich einen Vorsprung beim Freischalten dieser Inhalte verschaffen wollen, können mit Year 4 Season 3 Battle Bundle die ersten 25 Stufen sofort erreichen.

Zusätzlich wird in Year 4 Season 3 eine neue Wu Lin-Karte „Belvedere“ eingeführt. Mit Gebäuden, die in der Wu Lin-Tradition designt wurden, bietet es eine von schönen Gärten und alten Pavillons umgebene Arena.