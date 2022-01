For Honor: Piratenheldin von den Zugvögeln für nächste Woche angekündigt

Ubisoft gab heute bekannt, dass das For Honor Year 5 Season 4 – Titelupdate 2.0 nächste Woche an den Start gehen wird – mittendrin statt nur dabei ist die Piratenheldin, die zugleich das Debüt der komplett neuen Gruppe von Held:innen einläutet. Bewaffnet mit ihren ikonischen Entermessern und Pistolen, sind die Piraten die ersten der Zugvögel, die während For Honor’s Year 6: Lost Horizons, beginnend am 17. März, Zuwachs bekommen.

Please welcome the pirates!

Die Piraten haben Heathmoor ins Visier genommen, nachdem eine Reihe dramatischer Klimaveränderungen ihr Heimatarchipel in Mitleidenschaft gezogen hat. Das Wasser ist die einzige Heimat, die sie kennen, und kein Schiff, kein Hafen und kein Krieger ist vor ihrer Grausamkeit sicher. Sie sind kühne und leidenschaftliche Kämpfer:innen und haben einen ganz eigenen Kampfstil entwickelt, indem sie sich mit Feinden von jenseits der Meere anlegten. Bewaffnet mit ihrem rasiermesserscharfen Entermesser und ihrer einzigartigen Pistole greifen sie ihre Gegner mit einem unbarmherzigen Stil an. Sie üben kontinuierlichen Druck aus, indem sie die Pistole mit schweren Angriffen kombinieren, welche sich aneinanderreihen. Sie sind einander gegenüber äußerst loyal und verbünden sich mit jedem, der ihnen helfen kann – und sie bekämpfen jeden, der sich zwischen sie und ihre Beute stellt.