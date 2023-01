For Honor: Afeera als neue Heldin ab 2.2.2023 verfügbar

Ubisoft gab heute während des Warrior’s Den Livestreams bekannt, dass in Kürze in For Honor Afeera als neue Heldin bereit steht. Die Afeera aus dem arabischen Königreich sind mit einem Streitkolben und einem Schild bewaffnet, mit denen sie präzise und elegant in den Arenen von For Honor kämpfen werden. Zusätzlich zur Enthüllung der Heldin und des zweiten Titel-Updates kündigte For Honor während des Livestreams ein Year 7 an.