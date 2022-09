Football Manager 2023 erscheint am 8.11.2022

Wie Sports Interactive und Sega nun verkündeten, erscheint Football Manager 2023 (kurz FM23) am 8. November für mehr Plattformen und Geräte als je zuvor – darunter erstmals auch PlayStation 5 und Apple Arcade. Nach einem Jahr Auszeit kommt unsere beliebte Touch-Variante über Apple Arcade zurück zu Apple-Geräten. Ob mit iPhone, iPad, Mac oder Apple TV – Abonnenten von Apple Arcade können mit FM23 Touch auf und neben dem Platz die Fußballwelt erobern. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe gibt es die Spieltiefe und Dramatik der weltweit führenden Fußballmanagementsimulation auch für PS5. Das für Dualsense-Controller maßgeschneiderte FM23 Console wird neben der Version für PC/Mac veröffentlicht.

Was erwartet euch im Spiel?

FM23 bringt die Fans noch näher an jeden Aspekt dieses großartigen Sports heran, von den Anhängern im Stadion bis zu den Scouts, Spielern, gegnerischen Managern und neu lizenzierten Wettbewerben wie UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League. Neue Spielfeatures werden in den kommenden Wochen auf den Football Manager-Kanälen in sozialen Medien, der Football Manager-Website und FMFC, dem Football Manager Members Club, enthüllt.