Food Wars! The Fourth Plate und The Fifth Plate erscheinen 2021 auf DVD und Blu-ray

Schwingt die Löffel, bratet die Störche und schlagt auf die Töpfe – Food Wars! kehrt dank KAZÉ Deutschland noch dieses Jahr mit Food Wars! The Fourth Plate und Food Wars! The Fifth Plate auf DVD und Blu-ray zurück in die heimischen Wohnzimmer. Es gibt zwar noch keinen finalen Releasetermin, doch bestätigte Kazé Deutschland schon jetzt, dass es dieses Jahr definitiv soweit sein soll. Beide Staffeln erscheinen je auf zwei Volumes.

Food Wars! The Fourth Plate schließt nahtlos an die Handlung der dritten Staffeln an. Nachdem die Rebellen die Elite 10 des Direktors herausgefordert haben und etliche seiner Freunde bereits besiegt worden sind, muss Souma nun ein neues Team auf die Beine stellen – und das kann sich sehen lassen! Anfangs sieht es auch gut für sie aus, doch dann wendet sich das Blatt …

Food Wars The Fifth Plate soll die letzten sechs Bände des zugrunde liegenden Mangas adaptieren und – wie gesagt – auch im Laufe des Jahres erscheinen. Wir bleiben für euch dran, und verraten euch sobald wir genaueres wissen.