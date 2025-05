Flappy Bird ist zurück: Viraler Hit wurde wieder veröffentlicht

Flappy Bird ist nach einem Jahrzehnt zurückgekehrt, diesmal exklusiv für den Epic Games Store auf Android. Wer will, kann noch mal!

Über Flappy Bird

Der virale Hit, der vor einem Jahrzehnt gestrichen wurde, ist zurückgekehrt, diesmal entwickelt von einer neuen Gruppe namens Flappy Bird Foundation. Die Flappy Bird Foundation wird vom Designer Michael Roberts geleitet. Nach der Ankündigung der Wiederveröffentlichung des Spiels im letzten Jahr wiesen die Fans darauf hin, dass Roberts der Leiter von 1208 Productions ist, einer Kryptofirma, die sich selbst als „Pionier Web3“ bezeichnet. 1208 Productions steht auch hinter GLP, „eine der größten Spieleveröffentlichungsplattformen von Web 3“, laut seiner Website. In der Ankündigung der bevorstehenden Veröffentlichung des Spiels wollte das Unternehmen hinter dem Spiel jedoch betonen, dass das neue Spiel „niemals“ Web3-Elemente haben wird und dass es vollständig über In-Game-Anzeigen und andere traditionelle Monetarisierungsmethoden unterstützt wird.

Laut der Flappy Bird Foundation sind auch zukünftige „Web- und Desktop“-Versionen des Spiels geplant. Das Spiel ist derzeit für die iOS-Plattform geplant, aber es wurden keine Veröffentlichungspläne für diese Version des Spiels angekündigt. Letztes Jahr bestätigte der ursprüngliche Schöpfer des Spiels, Dong Nguyen, dass er nicht an der modernen Neuveröffentlichung des Spiels beteiligt ist. Das ursprüngliche Spiel wurde im Mai 2013 auf iOS-Geräten veröffentlicht, wurde aber im Januar 2014 plötzlich populär, wurde die am häufigsten heruntergeladene App im App Store und brachte Nguyen Zehntausende von Dollar an Werbeeinnahmen pro Tag ein. Bis er damit nicht mehr zurecht kam: Das Spiel wurde später aus dem App Store entfernt und ist seit über einem Jahrzehnt in seiner ursprünglichen Form nicht mehr verfügbar. Was sich nun ändern wird – gebt ihr dem Game noch eine Chance?