Five Nights at Freddy’s: Security Breach Retailversionen angekündigt

Maximum Games kündigt heute die Retail-Veröffentlichung des unterhaltsamen Horrorspiels Five Nights at Freddy’s: Security Breach für PS5 und PS4 an, die Fans einen exklusiven Stickerbogen bietet. Für den Vertrieb in deutschsprachigen Ländern zeichnet astragon Entertainment verantwortlich.

Worum geht’s?

Security Breach ist das nächste Kapitel im Five Nights at Freddy’s-Universum und nimmt Fans mit auf die neuesten Abenteuer von Freddy und seiner Crew animatronischer Freunde im wohl extremsten Familienspaßzentrum der Welt – Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex! Spieler:innen entdecken in diesem Horrorspiel, warum Freddy und seine ungleichen Mitstreiter von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen geliebt werden. Dabei müssen sie eine Reihe von schrecklichen Begegnungen mit mörderischen Maschinen überleben, die nachts durch die Hallen der Pizzeria streifen. Mit einer Höhe von drei Stockwerken ist der neue Mega Pizza Plex die schrillste, aufregendste und furchterregendste Pizzeria aller Zeiten!