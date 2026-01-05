Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer bekommt Persona 5 DLC

von Mandi 05.01.2026

Imagineer hat Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer den DLC Persona 5 Royal Pack angekündigt. Er wird am 8. Januar starten.

Persona 5 in Fitness Boxing 3

Das Add-on enthält die folgenden Inhalte:

  • Arrangierte Musiktitel:
  • „Wake Up, Get Up, Get Out There”
  • „Life Will Change”
  • “I Believe”
  • “Rivers in the Desert”
  • “Last Surprise”
  • Original Collaboration T-Shirts (x3)

Darüber hinaus verschenkt Imagineer 10 Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer x Persona 5 Royal Collaboration Slipcovers pro Tag auf X an all jene, die vom 8. bis 17. Januar an der Veranstaltung „Morgana’s Challenge“ teilnehmen. Das Grundspiel sieht so aus:

