Fire Emblem Shadows (iOS, Android) ist da, mit einem Schuss Among Us

Nintendo hat sein erstes neues Handyspiel seit mehreren Jahren angekündigt und veröffentlicht, Fire Emblem Shadows.

Zu Fire Emblem Shadows

Fire Emblem Shadows ist ab sofort auf Smart-Geräten erhältlich und wird auf der offiziellen Website als Spin-off-Serie beschrieben, die einen neuen Kampfstil mit „Rollenspielen und sozialer Deduktion“ einführt. „Einer der drei Verbündeten, die an jeder Schlacht teilnehmen, ist heimlich ein tückischer Schüler des Schattens“, erklärte Nintendo. „Die Spieler entscheiden sich dafür, entweder die Rolle eines Schülers des Lichts zu übernehmen, der darauf abzielt, ihren Weg durch das Labyrinth zu finden, oder eines Schülers des Schattens.“

Nach dem ersten Kampf stimmen die Spieler ab, um zu bestimmen, wer ihrer Meinung nach der Schüler des Schattens ist, und das Ergebnis der Abstimmung beeinflusst, ob der nächste Kampf leichter oder herausfordernder ist. „Ob die Jünger des Lichts den Verräter richtig entdecken können – oder ob der Schüler des Schattens die anderen erfolgreich täuschen kann – ist der Schlüssel zum Verlauf der nächsten Schlacht.“ Fire Emblem Shadows ist übrigens Nintendos erstes neues Handyspiel seit Pikmin Bloom im Jahr 2021!