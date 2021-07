Finding Paradise kommt nun endlich auf iOS und Android

Das melancholisch-schöne Finding Paradise kommt nun vom PC auf Mobilgeräte. Lest hier mehr und seht einen Trailer zum Spiel!

Finding Paradise für alle!

Herausgeber X.D. Netzwerk- und Entwickler Freebird Games werden die To the Moon– und A Bird Story-Fortsetzung Finding Paradise für iOS und Android veröffentlichen. In unserem Test befanden wir das Game als äußerst emotionsgeladen – ein Veröffentlichungsdatum für die Mobilversionen wurde nicht bekannt gegeben. Die Vorregistrierung ist bereits über TapTap möglich. Finding Paradise wurde erstmals im Dezember 2017 über Steam, GOG und den Humble Store für PC veröffentlicht. Eine Switch-Version wurde im Dezember 2020 zur Veröffentlichung im Frühjahr 2021 angekündigt, muss aber noch veröffentlicht werden. Einen Trailer seht ihr gleich hier: