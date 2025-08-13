Findet die nächste Minecraft Live am 22. September 2025 statt?

Die nächste Minecraft Live-Übertragung könnte bereits am 22. September stattfinden. Da sind sich viele einig!

Zur nächsten Minecraft Live

Mojang habe das Datum versehentlich über einen Website-Fehler vorab enthüllt, so einige Quellen. Obwohl das Minecraft-Entwicklungsteam nicht offiziell bestätigt hat, wann der nächste Stream stattfinden wird, wäre das angebliche Datum des 22. September sechs Monate nach dem vorherigen Live-Event. Am 22. März bot die vorherige Folge von Minecraft Live den Fans einen erweiterten Einblick in A Minecraft Movie, bevor er am 4. April in die US-Kinos kam. Zusammen mit dem erweiterten Filmtrailer enthüllte der Stream auch neue Funktionen, die dem Spiel im Laufe des Frühlings und Sommers durch mehrere Updates hinzugefügt wurden. Zu diesen Funktionen gehörten der Happy Ghast-Reittier, eine freundliche Ghastling-Kreatur, die rund um das Soulsand Valley-Biom im Nether zu finden ist, und die Vibrant Visuals-Shader als Teil eines Bedrock Edition-Updates, das am selben Tag veröffentlicht wurde.

Was während der nächsten Minecraft Live-Übertragung gezeigt werden könnte, könnte etwa der Herbst und sein Fokus auf alles, was mit Kupfer zu tun hat, als Schlüsselpunkt des Streams fungieren. Zusätzliche Funktionen, die für den Rest des Jahres 2025 und bis ins Jahr 2026 geplant sind, könnten ebenfalls erscheinen, sollte die Minecraft Live-Episode bestätigt werden. Der dritte Überraschungs-Feature-Drop von 2025 wurde von Mojang am 1. Juli angekündigt, und ein Teil seiner Inhalte können jetzt auf den Bedrock Edition Beta- und Java Edition Snapshot-Builds getestet werden. Fans können sich jetzt schon dafür entscheiden, diese experimentellen Funktionen vom Minecraft-Launcher auf dem PC zu testen, indem sie die Registerkarte Vorschau auswählen und den Anweisungen folgen, um alle zugehörigen Dateien auf ihren Computern zu installieren. Eine klassische Beta-Version also – seid ihr dabei?