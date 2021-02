Final Fantasy XIV: Endwalker für Herbst 2021 angekündigt

Final Fantasy-Fans und Getreue aufgepasst! Entwickler und Publisher Square Enix hat Nachschub für euer liebstes Gaming-Franchise angekündigt. Im Herbst 2021 erscheint Final Fantasy XIV: Endwalker. Worum es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr im folgenden Beitrag.

Das sind die Facts zu Final Fantasy XIV: Endwalker

Ein konkretes Release-Datum für Endwalker können wir euch an dieser Stelle leider noch keines präsentieren. Sony und Square Enix verweisen im unten verlinkten Ankündigungs-Trailer lediglich auf den Herbst 2021. Klar ist allerdings- wie auch der Name des Titels schon verrät – dass es sich bei Endwalker um eine Erweiterung zum MMORPG Final Fantasy XIV handelt.

Fix ist auch, dass eine Veröffentlichung für die Playstation 4, Playstation 5, sowie Windows und Mac OS (beide via Steam) geplant ist. Ein Konsolen-Release fürdie Xbox One oder Series X|S ist aktuell anscheinend nicht geplant – zumindest nicht in erster Instanz. Aber das kennen wir von Square Enix in Sachen Final Fantasy ja. So ist etwa auch das 2020 erschienene Final Fantasy VII Remake ausschließlich auf der Sony-Playstation-Konsole spielbar.