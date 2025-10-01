Final Fantasy x Magic: The Gathering – Noch mehr Box-Sets!

WotC kündigte kürzlich auf der MagicCon Atlanta 2025 an, dass es weitere Magic: The Gathering Final Fantasy-Box-Sets mit neuen Karten veröffentlicht.

Mehr zu Final Fantasy x MTG

Wizards of the Coast wird mit Magic: The Gathering so viele Karten wie möglich in Geld verwandeln, und das meistverkaufte Final Fantasy Universes Beyond-Set ist derzeit unangefochten. Das Unternehmen kündigte kürzlich auf der MagicCon Atlanta 2025 an, dass es zusätzliche Final Fantasy-Box-Sets mit neuen Karten mit schöneren Kunst aus der Geschichte des Square Enix RPG-Franchise herausbringen wird. Wenn ihr euch nun Sorgen um euren Geldbeutel machen sollt, entspannt euch! Die erste Welle von Vorbestellungen war sofort ausverkauft. Diese Mini-Erweiterung enthält ein neues Chocobo-Bundle, ein neues Commander-Deck und vier neue Szenenboxen. Sie kommen alle am 5. Dezember an und sind im Moment im Grunde unmöglich online zu finden. Hoffentlich haben die Fans mehr Glück mit dem Inventar, das direkt zu ihren lokalen Hobbygeschäften kommt. Das Chocobo-Bundle kostet 110 US-Dollar und wird mit einer Reihe von Booster-Packs, Chocobo-Lands, Alt-Art-Neudrucken, einer neuen Promo-Karte und einem unglaublich ordentlichen Life-Total-Click-Wheel geliefert: